Was sagt Iris Klein (52) zur TV-Kuppelaktion für Jenny Frankhauser (26), wegen der die Beziehung ihrer Tochter in die Brüche gegangen ist? Heute Abend läuft "Promis Privat" im Fernsehen. Für das Format hatte die 52-Jährige bereits vor einiger Zeit die Idee, zwei Dates für die Ex-Dschungelkönigin zu arrangieren – damals war ihre Tochter nämlich noch Langzeit-Single. Von der Aufzeichnung bis zur Ausstrahlung änderte sich allerdings einiges im Liebesleben der Sängerin! Sie kam mit dem Fitness-Model Hakan Akbulut zusammen. Als der Muskelmann erfuhr, dass in der Vergangenheit ein Mann für seine Liebste im Fernsehen gesucht wurde, machte er Schluss. Nun spricht Mama Iris gegenüber Promiflash zur Flirt-Aktion in aller Öffentlichkeit Klartext!

"Jenny ist halt so schüchtern, dass die keinen Mann anspricht, dann habe ich gedacht, ich helfe da ein bisschen nach", verriet Iris selbstbewusst. Dass der Kuppel-Einfall allerdings zu einem derartigen Problem werden würde, hätte sie nicht gedacht: "Wenn ich gewusst hätte, was sich für ein Drama daraus entwickelt, hätte mich das vorher abgeschreckt, auf jeden Fall." Hakan warf Jenny in einem Video vor, dass sie ihm nur beiläufig von der Sendung erzählt habe und dass sie es nicht geschafft habe, die Ausstrahlung letztlich zu verhindern.

Iris habe Jenny mit der Aktion lediglich etwas Gutes tun wollen – konnte sich im Promiflash-Gespräch allerdings auch eine kleine Spitze auf Hakan nicht verkneifen: "Wenn ich gewusst hätte, dass sie ein halbes Jahr später einen Freund hat, der auf die Vergangenheit eifersüchtig ist, hätte ich das natürlich gelassen." Schließlich gab sie reumütig zu: "Im Nachhinein war es vielleicht doch eine doofe Idee. Werde ich auch nie wieder tun."

"Promis privat" – die Promi-Doku ab dem 29. Juli 2019, montags bis freitags ab 18 Uhr bei Sat.1.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Juni 2019

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut, Fitness-Influencer

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Jenny Frankhauser

