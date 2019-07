Hakan Akbulut hat ein für alle Mal die Nase voll! Seit Tagen macht das Fitness-Model durch Enthüllungen um seine turbulente Trennung von Jennifer Frankhauser (26) Schlagzeilen. Die Sängerin hatte dem Muskelmann vorgeworfen, handgreiflich geworden zu sein, was er wiederum dementierte und behauptete: Jenny habe ihn verarscht! Dass er in den Medien des Öfteren als Stripper dargestellt wurde, brachte das Fass nun offenbar endgültig zum Überlaufen: Im Netz bezog Hakan jetzt Stellung zu seinem angeblichen Dasein als Nackttänzer!

"Es macht mich traurig, dass die Leute mich so leicht in eine Kiste stecken und mir Dinge unterstellen, die nicht wahr sind", schrieb der Kraftsportler auf Instagram. Dazu postete er einen Schwaz-Weiß-Clip, in dem er sich lediglich in Boxershorts gehüllt zu melancholischer R&B-Musik bewegt. "Ich war aber in der Tat ein Entertainer und ich habe in dieser Zeit verschiedene Tanz- und Unterhaltungsshows gemacht. Diese Shows waren alle im Stil von 'Magic Mike' und den Chippendales", stellte er weiterhin klar.

Wie sein Vorbild Channing Tatum (39) habe er als männlicher Entertainer gearbeitet. Dabei ging es aber keinesfalls ums Ausziehen, sondern darum, eine gute Unterhaltungsshow abzuliefern. Mit seinen Auftritten war er zeitweise sogar so erfolgreich, dass er im niederländischen Fernsehen auftrat. "Mir wurde jedoch klar, dass ich dies nicht für immer tun kann und dass ich auch über meine Zukunft nachdenken muss. Anfang 2019 habe ich mich entschlossen, aufzuhören und mich mehr auf einen Job mit mehr Zukunftsperspektiven zu konzentrieren", erklärte er.

Facebook / Showtime Agency Hakan Akbulut (Mitte) als Entertainer, September 2018

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut im Dezember 2018

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und Hakan Akbulut

