Ehrliche Worte: In der US-Reality-Serie Teen Mom gibt Catelynn Baltierra (27) seit vielen Jahren intime Einblicke in ihr Leben als junge Mutter. Dabei offenbart sie auch, welche Kämpfe sie bereits mit sich selbst auszutragen hatte. Die heute 27-Jährige erklärte jetzt, dass sie sogar über eine Abtreibung nachgedacht hatte, als sie erfuhr, dass sie mit ihrer jüngsten Tochter Vaeda schwanger war.

Am Montag wurde die neueste Folge der MTV-Serie Teen Mom OG ausgestrahlt, in der die Mutter von drei Kindern ein bewegendes Geständnis ablegt: “Es gibt noch immer ein paar Dinge, wegen derer ich mich schuldig fühle. Ich fühle mich wirklich schuldig, weil ich überhaupt darüber nachgedacht habe, Vaeda abzutreiben. Wird sie sich daran erinnern? Man sagt ja, wenn man schwanger ist, können sie fühlen und hören, was man gerade durchmacht und sagt.”

Catelynns jüngste Tochter kam vor fünf Monaten zur Welt. Während der Schwangerschaft nahmen sich der Reality-TV-Star und sein Mann Tyler (27) gerade eine Auszeit von ihrer Ehe: “Wir hatten so viele Probleme in unserer Beziehung, deshalb fragte ich mich, ob es klug sei, ein Kind in die Welt zu setzen, wenn wir nicht mehr zusammen sind.” Ihr Mann sei allerdings gegen eine Abtreibung gewesen. Seitdem hat sich das Paar wieder zusammengerauft – auch den Kindern zuliebe.

Instagram / catelynnmtv Tyler Baltierra und Catelynn Lowell mit ihren Töchtern Novalee und Vaeda

Getty Images Catelynn Lowell, "Teen Mom"-Star

Getty Images Tyler Baltierra und Catelynn Lowell, Reality-TV-Stars

