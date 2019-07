Riesiger Spielspaß für Stormi Webster (1)! Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Kylie Jenner (21) und Travis Scott (28) ihre Elternrolle gut angenommen haben und diese mit großer Freude ausfüllen. Seit die Kleine im Februar 2018 das Licht der Welt erblickt hat, dreht sich bei den beiden Superstars alles um den niedlichen Nachwuchs. Das beweisen nun auch neue Clips, die das Trio wie jede andere Familie beim Toben auf dem Spielplatz zeigen.

Bei den Videos könnte man doch glatt vergessen, dass hier eine Superstar-Familie unterwegs ist! Kylie postete diverse zuckersüße Clips in ihrer Instagram-Story, die ihre Maus und ihren Liebsten im Sandkasten zeigen. Während Rapper Travis Sandhäufchen baut, schaut die Einjährige gespannt zu, bevor sie im zweiten Clip entschlossen selbst zu Schippchen und Förmchen greift. Später wird noch das eine oder andere Spielplatzgerät getestet und anschließend mit Mama wild geschaukelt. Bei diesen Aufnahmen bleibt kein Zweifel: Der kleine Ausflug war sicher für die gesamte Familie ein Spaß!

Angeblich soll Kylie in ihrer Mutterrolle sogar so glücklich sein, dass sie es kaum abwarten könne, weitere Kinder zu bekommen. Insider behaupten immer wieder, dass die Selfmade-Milliardärin und ihr Partner schon fleißig an einem Geschwisterchen für Stormi arbeiten.

Instagram / kyliejenner Screenshot aus Kylie Jenners Instagram-Story

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Travis Scott im Juli 2019

Instagram / kyliejenner Travis Scott mit seiner Tochter Stormi

