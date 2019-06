Stormi Webster (1) ist schon fast kein Baby mehr! Die erste Tochter von Kylie Jenner (21) und Travis Scott (28) erblickte im Februar 2018 das Licht der Welt. Seither ist die Kleine der ganze Stolz ihrer berühmten Eltern, wird regelmäßig mit Geschenken überhäuft und durfte ihren ersten Geburtstag sogar mit einer XXL-Party feiern. Seine Fans versorgt das Power-Paar unterdessen regelmäßig mit neuen Schnappschüssen von seinem kleinen Mädchen. Zum amerikanischen Vatertag gab es nun erneut Nachschub für die Follower: Kylie veröffentlichte bisher unbekannte Aufnahmen von Stormi und ihrem Papa!

Anlässlich des Vatertags, der in den USA in diesem Jahr auf den 16. Juni fiel, postete die 21-Jährige am Wochenende gleich zwei Bilder ihrer Schätze. Beide Fotos sind in Schwarz-Weiß, scheinen aber im Abstand von rund einem Jahr aufgenommen worden zu sein: Auf dem ersten Bild hält Travis seine noch sehr kleine Stormi auf dem Arm, während sie auf der zweiten Aufnahme bereits auf eigenen Beinen steht und frech in die Kamera grinst. Zu dem Beitrag schrieb Kylie: "Alles Gute zum Vatertag. Ich liebe die Liebe, die du mit unserer Tochter teilst. Danke für das, was du machst. Heute feiern wir dich!"

Doch auch der Rapper selbst ließ es sich nicht nehmen, zum Vatertag ein paar Schnappschüsse von seinem Nachwuchs zu teilen: "An dem Tag, an dem Mommy mich zum Daddy gemacht hat, konnte ich es schon nicht erwarten, jeden weiteren Tag mit dir zu verbringen, um die Welt zu erobern!", kommentierte der 28-Jährige eine weitere Bilderreihe. Wie gefallen euch die neuen Momentaufnahmen von Stormi? Stimmt ab!

Instagram / kyliejenner Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Travis Scott mit seiner Tochter Stormi Webster

Instagram / travisscott Stormi Webster und Travis Scott

Instagram / travisscott Travis Scott und seine Tochter Stormi

Instagram / travisscott Stormi Webster

