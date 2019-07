Traurige Nachrichten aus der Filmwelt: Rutger Hauer ist gestorben. Der Schauspieler war vielen durch seine Rolle in der Science-Fiction-Verfilmung "Blade Runner" bekannt – in dem Streifen von 1982 spielte er Roy Batty, einen Anführer von Androiden. Auch in den vergangenen Jahren begeisterte er in Filmen wie "Batman Begins" oder "Sin City". Nun müssen sowohl seine Familie als auch seine Fans Abschied von dem Filmgenie nehmen.

Wie sein Agent Steve Kenis in einem Statement öffentlich machte, verstarb Rutger am 19. Juli in seinem Zuhause in den Niederlanden. Nach einer kurzen, schweren Krankheit habe er die Augen für immer geschlossen, wie Fox News berichtet. Der Leinwandheld wurde 75 Jahre alt. Bereits am Mittwoch konnten sich seine Liebsten von Rutger auf seiner Beerdigung verabschieden.

Neben seinen Scifi-Auftritten interessierte sich der 75-Jährige zu Lebzeiten besonders für eine Filmsparte: Er war begeistert von Horror- und Vampirrollen! In "Dracula 3D" war er als Blutsaugerjäger Van Helsing zu sehen – in einer Mini-Serie von Stephen King "Salem's lot" porträtierte er dann selbst einen Knoblauch-Feind.

Getty Images Rutger Hauer, Schauspieler

