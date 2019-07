Sie weiß offenbar, was ihr gefällt! In den vergangenen Monaten hatte Kim Kardashian (38) immer wieder harsche Kritik einstecken müssen. Der Grund: die Looks ihrer Tochter North West (6). Die Mini-Fashionista scheint ganz nach ihrer berühmten Mutter zu kommen und extravagante Outfits zu lieben – beim Geburtstag ihrer Cousine True Thompson (1) schlüpfte sie sogar in High Heels. Jetzt sorgen Bilder eines anderen Ehrentags für Aufsehen: North trägt darauf einen Nasenring!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Oma Kris Jenner (63) gleich mehrere Schnappschüsse, die am 85. Geburtstag ihrer Mutter Mary Jo Campbell entstanden sind. Darunter befindet sich auch eine Aufnahme, auf der Kourtney Kardashian (40), Penelope Disick (7), North, True und Khloe Kardashian (35) gemeinsam posieren. Darauf sticht allerdings eine Sache direkt ins Auge: Neben einem funkelnden Steinchen auf der Stirn blitzt ein Ring an Norths Nase. Mama Kim scheint möglichen Hatern aber direkt den Wind aus den Segeln nehmen zu wollen. Sie postete das Foto ebenfalls in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: “Achtung, Fake-Nasenring”.

So luxuriös Norths Outfits und ihr Leben als Spross der Reality-Queen auch sind: Das ändert nichts an dem Tatendrang der Sechsjährigen, sich auch für die Umwelt einzusetzen. Auf ihrem Instagram-Account teilte Kim erst vor wenigen Tagen ein Pic, auf dem ihr Töchterchen mit Handschuhen und Tüte bewaffnet, Müll während eines Spaziergangs aufsammelt.

Instagram / kimkardashian North West, Kim Kardashian und True Thompson

Instagram / krisjenner Kim Kardashians Tochter North West

Instagram / krisjenner North West und Penelope Disick

