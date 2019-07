Dabei lief es zwischen Gerda Lewis (26) und Fabio Halbreiter doch eigentlich so gut. Bei einem Doppeldate mit der Bachelorette und Kontrahent Daniel Chytra konnte sich der Münchner am Mittwochabend mithilfe seines Humors durchsetzen und so noch einen Helikopterflug und einige romantische Stunden mit der Single-Lady allein verbringen. Die schienen beide eigentlich auch genossen zu haben, doch in der Nacht der Rosen kam alles anders: Fabio gab Gerda vor laufender Kamera einen Korb!

Eigentlich wollte die Blondine dem Headhunter das erste Blümchen des Abends überreichen. Doch der kam plötzlich mit einer kleinen Ansprache um die Ecke: "Ich habe das Date sehr genossen und du bist wahnsinnig humorvoll, siehst gut aus und hast ein gutes Herz und leider konntest du mir die Frage, was dich besonders macht, heute nicht mehr beantworten." Deshalb traf Fabio für sich eine Entscheidung: "Ich werde dich leider verlassen."

Während Gerda mit der Begründung nicht viel anzufangen wusste, den Entschluss aber akzeptierte, konnte Kandidat Daniel seinen Ärger nicht zurückhalten: "Nimm die Eier in die Hand und sag im Vorfeld, du nimmst diese Rose nicht und schnapp keinem anderen den Platz weg." Das zeuge von ziemlich schwachem Charakter. Was haltet ihr von Fabios Move? Stimmt ab!

Instagram / fabiohalbreiter TV-Star Fabio Halbreiter

TVNOW Fabio, Gerda und Daniel bei "Die Bachelorette"

TVNOW Bachelorette Gerda Lewis

