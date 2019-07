Familie bedeutet ihm alles! Vor wenigen Wochen haben Henning Merten und Denise Kappès (29) die Liebes-Bombe platzen lassen: Sie gehen nun zusammen durchs Leben! Für den kleinen Sohn von Denise, Ben-Matteo, ist das schon der dritte Mann an der Seite seiner Mutter. Und Henning scheint schon jetzt in seiner neuen Ziehvaterrolle aufzugehen: Im Netz präsentierte sich der YouTube-Star jetzt schmusend mit Baby-Ben!

Der Ex von Anne Wünsche (27) ließ seine Community an diesem besonders niedlichen Moment via Social Media teilhaben. Ziemlich verkuschelt liegt Henning im Sand mit Ben auf seinem Bauch. "Je mehr patch, je mehr work, je mehr love", betitelte die Netzberühmtheit den Schnappschuss. Denise war von dem Foto so begeistert, dass sie mehrere Herzchen unter dem Beitrag postete und schrieb: "So ein wahnsinniges Bild!"

Dass das Paar auf Wolke sieben schwebt, ist bei aktuellen Aufnahmen auf Instagram nicht zu übersehen. Außerdem erzählte Denise erst kürzlich im Promiflash-Interview, was sie an Henning besonders liebt. "Was wirklich ganz weit oben steht, ist, dass er mich jeden Tag zum Lachen bringt – jeden Tag aufs Neue", gab die 29-Jährige damals freudestrahlend preis.

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappès

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès

AEDT/WENN.com Henning Merten und Denise Kappès

