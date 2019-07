Hakan Akbulut kassiert einen krassen Shitstorm! Erst vor wenigen Tagen gab Jenny Frankhauser (26) bekannt, dass zwischen ihr und dem Fitnessmodel alles aus ist. Nachdem zunächst beide Parteien über die Gründe für die Trennung geschwiegen hatten, packte der einstige Stripper nun in einem langen Video aus und warf seiner Ex vor, ihn an der Nase herumgeführt zu haben, weil sie für eine Fernsehproduktion zwei Typen gedatet habe. Hakan selbst sieht sich also als das Opfer der Geschichte, die Zuschauer nicht – im Gegenteil: In den Kommentaren hagelt es ordentlich Kritik.

Mit dramatischer Musik und viel Emotion erklärt der Muskelmann auf YouTube, was angeblich wirklich hinter dem Liebes-Aus mit Jenny steckt und gab unter anderem zu, sie bespuckt zu haben – für die User ein klares No-Go. Die einstige Dschungelkönigin erzählte außerdem, dass Hakan sie geschlagen habe und spätestens dieser Aspekt brachte das Fass für viele zum Überlaufen. "Egal was war, Konflikte mit Gewalt zu lösen, ist erbärmlich" oder "Du hast kein Recht, eine Frau zu schlagen – egal was war! Diese Frau hat dich geliebt. Das mit den Dates war vor deiner Zeit", sind nur zwei der wütenden Reaktionen auf Hakans Clip.

Der Fitness-Fan selbst wies die Gewaltvorwürfe bereits entschieden zurück. Er behauptete, Jennys blaue Flecken seien das Ergebnis ihres wilden Sexlebens. Angeblich habe die 26-Jährige eine Vorliebe für Liebesspiele à la Shades of Grey.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, TV-Sternchen

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut, Model

