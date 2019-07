Seine älteste Tochter tritt bald vor den Altar! Steve Irwin (✝44) wurde 1996 vor allem durch seine eigene TV-Show "The Crocodile Hunter" bekannt. 2006 starb der Tierpfleger im Alter von 44 Jahren, nachdem er von einem Stachelrochen ins Herz getroffen worden war. Er hinterließ seine Frau und den gemeinsamen Sohn Robert und sowie Tochter Bindi (21). Letztere überraschte jetzt mit ziemlich süßen News: Bindi hat einen Heiratsantrag von ihrem Langzeitfreund bekommen!

Dies teilte die 21-Jährige ihren Fans nun im Netz mit. In einem Instagram-Beitrag konnte die Beauty ihr Glück kaum in Worte fassen. "An meinem Geburtstag habe ich "Ja" und "Für immer" zu der Liebe meines Lebens gesagt", schrieb die Promi-Tochter in ihrem emotionalen Post. Vor fast sechs Jahren habe sie sich in ihren Bald-Gatten Chandler Powell verliebt und seitdem einige Abenteuer erlebt. "Ich kann es kaum erwarten, als deine Frau mit dir unser "Für immer" zu verbringen", kam Bindi nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Chandler teilte ebenfalls ein rührendes Statement auf seiner Insta-Seite und gab einige Details zu seinem Kniefall preis. "Ihr den Antrag an ihrem Lieblingsplatz im Zoo zu machen, umgeben von Tieren, schien der perfekte Weg zu sein, um dieses unglaubliche neue Kapitel in unserem Leben zu beginnen", schrieb der 22-Jährige zu einem Foto von den beiden.

Handout/Getty Images Steve und Bindi Irwin 2006 in Australien

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin, Tochter von "Crocodile Hunter" Steve Irwin

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell und Bindi Irwin

