Benjamin Boyce (50) entspricht genau Kate Merlans Beuteschema! Seit knapp einem Jahr sind der britische Musiker und das Tattoo-Model ein Paar. Knapp 18 Jahre Altersunterschied trennen den ehemaligen Caught in the Act-Star und seine schöne Freundin. Für die Turteltauben ist das aber gar kein Problem – im Gegenteil: Kate findet Benjamin nämlich besonders heiß, weil er deutlich älter ist als sie!

In der allerersten Folge von Das Sommerhaus der Stars sprachen der Musiker und seine Partnerin über ihre Beziehung. Auf die Frage ihres Freundes, ob sie einen Vaterkomplex habe, antwortete Kate unverblümt: "Ja, hab ich!" Ihre Neigung erklärte die 32-Jährige dann noch genauer: "Ich brauche auch wirklich so einen Körper, wo ich auch sehe, dass der auch schon ein wenig älter ist!" Auch die wenigen grauen Haare ihres Partners seien für sie ein Aphrodisiakum: "Ich finde das schön. Das ist sexy!"

Dass Kates Freunde nicht unbedingt in ihrer Altersklasse spielen, wurde auch schon im vergangenen Jahr deutlich: Kurz nach ihrer Teilnahme bei Get the Fuck out of my House hatte die rothaarige Schönheit mit Schmusesänger Nino de Angelo (55) angebandelt – und sich für ihn sogar ein Liebes-Tattoo stechen lassen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Kate Merlan und Benjamin Boyce, Sommerhaus-Kandidaten 2019

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Benjamin Boyce

Facebook / Nino de Angelo Nino de Angelo und Kate Merlan

