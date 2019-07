Übersteht die Beziehung von Benjamin Boyce (50) und Kate Merlan das Sommerhaus der Stars? Am 23. Juli stellen sich der Ex-Caught in the Act-Sänger und seine Partnerin dem Kampf der Promi-Paare 2019. Viele Duos, die diese TV-Herausforderung in der Vergangenheit auf sich genommen haben, gibt es heute nicht mehr – bei VIPs wie Bert Wollersheim (68) oder Patricia Blanco (48) schlug der Trennungsfluch kurz nach der Ausstrahlung zu. Genau davor haben Benjamin und seine Kate Mega-Schiss!

Der Gedanke, ihre Partnerschaft könne das Sommerhaus nicht überstehen, sorgt vor allem bei Kate für Kopfschmerzen: "Natürlich habe ich Angst davor, wir wünschen uns eher, dass wir am Ende sagen können: Hey, wir waren ein geiles Team", erklärt sie im Interview mit RTL. Benjamin sei es wichtig, dass sie sich während der Zeit in der Finca nicht verstellen oder verändern. "Wir haben uns mit auf den Weg gegeben, immer die Emotionen rauszulassen und wir selbst zu bleiben. Mir ist egal, ob eine Person mich mag oder die Leute mit dem Finger auf mich zeigen. Ich werde die Dinge einfach so angehen, wie ich bin", stellt er klar.

Obwohl Kate und Benjamin sehr unterschiedlich seien, passen sie trotzdem hervorragend zusammen, berichtet die Ex-Get the Fuck out of my House-Teilnehmerin: "Wir ergänzen uns. Benjamin ist meistens eher der Ruhige, während ich diejenige bin, die viel redet. Ich könnte, ehrlich gesagt, nicht damit umgehen, wenn ein Mann genauso wäre wie ich." Glaubt ihr, dass der Trennungsfluch die beiden verschont?

TVNOW / Stefan Gregorowius Kate Merlan und Benjamin Boyce

Anzeige

Instagram / benjaminboyce23 Das Sommerhaus-Pärchen Benjamin Boyce und Kate Merlan

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Kate Merlan und Benjamin Boyce, Sommerhaus-Kandidaten 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de