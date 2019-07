Wird diese Liebe für immer sein? Seit knapp einem halben Jahr stehen Michael Wendler (47) und seine neue Freundin Laura (18) als Pärchen in den Schlagzeilen. Knapp 28 Jahre Altersunterschied trennen die Turteltauben – doch der Schlagerstar und die hübsche Brünette lassen sich davon nicht stören. Im Gegenteil: Michael ist sich sicher, dass Laura die letzte Frau in seinem Leben sein wird!

In der Auftaktfolge von Das Sommerhaus der Stars präsentierte sich das Paar erneut super-verliebt. Im Interview erklärte der Wendler sogar: Er kann sich mit Laura eine lange Zukunft vorstellen. "Ich glaube, wir sind der Beweis dafür, dass auch verrückte oder ungewöhnliche Beziehungen ein Leben lang halten können!", träumte er. Einmal angefangen konnte der 47-Jährige kaum aufhören, von seiner Partnerin zu schwärmen: "Sie hat etwas ganz Besonderes an sich, was mich sehr anzieht und verrückt macht. Und das ist ihr Wesen. Das hat einfach Peng gemacht. Sie vervollständigt mich!"

Der Verliebtheit der beiden konnte bisher auch die Situation im Sommerhaus nichts anhaben. Stattdessen verkündete der Wendler ganz ungeniert, dass er auch in der TV-WG versuchen werde, Sex mit seiner Freundin zu haben. Um ihre Zweisamkeit unbeobachtet ausleben zu können, haben die beiden auch schon einen Plan gefasst: Sie wollen die Außentoilette nutzen, in der keine Kameras sind.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

TVNOW Michael Wendler und Laura Müller in "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image/Actionpress Laura Müller und Michael Wendler bei der Rostock Olé Party 2019

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de