Oha, hier gewährt Timur Ülker (30) aber pikante Einblicke in sein Privatleben! Der Schauspieler ist seit September vergangenen Jahres Teil des Cast von Gute Zeiten, schlechte Zeiten – karrieretechnisch läuft es für ihn also bestens. Auch privat schwebt Timur auf Wolke sieben. Seine Freundin Caroline erwartet das zweite gemeinsame Kind. In Sachen Familienplanung scheint es nie ein Problem gegeben zu haben: Der Serien-Star ist offenbar äußerst potent.

Als der einstige Köln 50667-Darsteller kürzlich beim Radio-Sender JamFM zu Gast war, plauderte er munter über seine persönlichen Talente. "Also was ich gut kann... Wir haben jetzt nicht immer viel Anlauf gebraucht für die Kinder. Das hat echt immer sofort geklappt. Ich kann gut schwängern. Das hat immer erstaunlich schnell funktioniert", erklärte der baldige Zweifach-Papa selbstbewusst im Interview.

Auch anderweitig tut Timur Gutes: Er unterstützt demnächst eine DKMS-Registrierungsaktion. Am 28. Juli wird er zusammen mit zahlreichen Kollegen wie Chryssanthi Kavazi (30) und Iris Mareike Steen (27) im Filmpark-Babelsberg vor Ort sein, um möglichst viele, potenzielle Neu-Spender zu gewinnen. Thematisch knüpft dies an einen aktuellen Handlungsstrang bei GZSZ an. Chryssanthis Rolle Laura leidet an aplastischer Anämie – nur eine Rückenmarkspende kann ihr das Leben retten.

Instagram / timuruelker Caroline Steinhof, Timur Ülker und ihre Tochter Illeya in Los Angeles

MG RTL D / Rolf Baumgartner Timur Ülker, Schauspieler

MG RTL D / Rolf Baumgartner Lilly (Iris Mareike Steen) und Nihat (Timur Ülker) im Krankenhaus

