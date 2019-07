Schon in wenigen Wochen ist es wieder so weit: Promi Big Brother startet in eine neue Runde – auch in diesem Jahr verspricht der erste Trailer bereits mächtig Unterhaltung. Aktuell wird zudem noch wild spekuliert, welche Stars sich im Container unter Beweis stellen werden. Promiflash hat aus Insiderkreisen nun das neueste Gerücht erfahren: Zieht Theresia Fischer etwa ins Promi BB-Haus?

Vor wenigen Monaten hatte die Blondine bei Germany's next Topmodel für Trubel gesorgt: Nicht nur, dass die Hamburgerin schon zu Beginn erklärt hatte, einen über 20 Jahre älteren Verlobten und eine Beinverlängerung hinter sich zu haben – die 26-Jährige heiratete ihren Thomas im großen Finale sogar live. Damit wäre das Model die optimale Kandidatin für den TV-Knast – kommt es tatsächlich zu dieser Konstellation: Wie ein Insider gegenüber Promiflash berichtete, stehe die Laufsteg-Beauty angeblich bereits als Teilnehmerin fest. Neben Theresia soll auch Rafi Rachek, Kandidat der vergangenen Staffel von Die Bachelorette, mit dabei sein. Damit wäre Drama im Haus vorprogrammiert: Schon während seiner Rosenjagd polarisierte der Kölner – und legte sich auch gerne mit seinen Mitstreitern an.

Wenige Wochen vor dem Start der Staffel begann auch das Promi BB-Team bereits, die Gerüchteküche zum Brodeln zu bringen – und lud auf dem offiziellen Instagram-Account der Show Fans ein, ihre Vermutungen abzugeben. Neben Namen wie Helena Fürst (45) wird besonders auf eine bestimmte Bewohnerin gehofft: Claudia Norberg! Tatsächlich galt die Ex von Michael Wendler (47) als bisher einzige ernsthaft in den Medien gehandelte Kandidatin. Sind Theresia und Rafi nun die nächsten heißen Anwärter auf einen Container-Platz?

Sat. 1 Promi Big Brother

Instagram / theresia.gntm.2019 Theresia Fischer, GNTM-Kandidatin 2019

Getty Images Michael Wendler und Claudia Norberg, 2014

