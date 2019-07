In diesem Look hätte Gerda Lewis (26) auch als Braut eine Hammerfigur gemacht! Gestern Abend flimmerte die zweite Folge der brandneuen Staffel von Die Bachelorette über die Mattscheiben. Neben dem Zoff, der in der Jungs-Villa ausgebrochen war, sorgte auch die Kleiderwahl der Rosenlady für ordentlich Gesprächsstoff. In der Nacht der Rosen schlüpfte die blonde Beauty in ein weißes Traumkleid, in dem sie direkt vor den Altar hätte schreiten können. Top oder Flop? Die Promiflash-Leser haben eine glasklare Meinung!

Die 26-Jährige sah in ihrer bodenlangen Robe mit dem Mega-Dekolleté einfach umwerfend aus – das hat die Promiflash-Umfrage von Mittwoch Abend ganz deutlich gezeigt. Während 19,5 Prozent (590 von insgesamt 3.023 Stimmen) der Teilnehmer fanden, das Outfit sei eher unpassend für den Anlass, zeigten sich 80,5 Prozent (2.433 Stimmen) absolut begeistert.

Gerdas Aussehen verzauberte allerdings nicht nur die Leser. Auch einige Twitter-User waren total entflammt. "Ihr Kleid ist heute viel schöner als letzte Woche", schrieb beispielsweise eine Zuschauerin der Kult-Kuppelshow. Auch bei den Anwärtern auf der Couch glitzerten die Augen gewaltig.

TVNOW Fabio Halbreiter und Gerda Lewis in der zweiten "Die Bachelorette"-Folge

TVNOW Harald und Gerda in der zweiten Nacht der Rosen

TVNOW Bachelorette-Kandidaten 2019

