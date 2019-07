Auch die Königin von England sitzt in ihrer Freizeit schon mal vor dem Fernseher! Jedes Jahr schickt der Privatsekretär von Queen Elizabeth II. (93) eine Liste mit Serien an ein Special Department der BBC – die der Königin anschließend auf DVD zugesandt werden. Schließlich findet das royale Oberhaupt in ihrem jährlichen Urlaub auf ihrem Landsitz in Balmoral Castle auch mal Zeit, sich vom Fernseher unterhalten zu lassen. Dabei hat die Monarchin ihre ganz eigenen Vorlieben – und verriet sogar ihren Favoriten!

Bei der absoluten Lieblingsserie der Queen soll es sich um die britische Krimiproduktion “The Bill” handeln. Das soll das royale Oberhaupt laut der britischen Zeitung The Sun höchstselbst einem ihrer hochrangigen Diener erzählt haben! Die Queen soll sogar regelrecht enttäuscht gewesen sein, als das BBC-Polizeidrama im Jahr 2010 endete. Eine Einschränkung gebe es jedoch auch bei ihrer erklärten Nummer eins: Sie möge die Folgen nicht, in denen Polizisten verletzt werden.

Welche Sendungen die Queen sonst noch gerne schaut, weiß “The Bill”-Schauspieler Paul Nicholls, der einen Blick auf die royale Liste werfen durfte. “Neben ‘The Bill’ standen da noch ‘Keep Up Appearances’, ‘Midsomer Murders’, ‘New Tricks’, ‘Last Of The Summer Wine’ und alle Staffeln von ‘Doctor Who’ drauf”, so Paul. Eines steht also fest: Queen Elizabeth II. scheint ein großer Krimi-Fan zu sein!

