Was für eine große Ehre! Anfang Mai wurden Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) zum ersten Mal Eltern. Bis auf einiger Ausnahmen zeigte sich vor allem die einstige Schauspielerin seitdem nur selten in der Öffentlichkeit. Noch bis Oktober möchte das Paar nun kürzertreten. Die kommenden Monate mit ihrem Sohn Archie Harrison werden sie jedoch nicht nur in ihrem Heim auf Frogmore Cottage verbringen. Die kleine Familie wird an einem ganz besonderen Ort mit königlichen Gastgebern entspannen!

Queen Elizabeth II. (93) und Prinz Philip (98) sollen das Dreiergespann in ihrer Sommerresidenz in Schottland eingeladen haben. Ein Insider verriet gegenüber Mirror: "Die Queen und Prinz Philip lieben das Paar und selbstverständlich auch ihren Urenkel Archie. Darum haben sie sie für ein paar Tage zu sich auf Schloss Balmoral eingeladen. Das ist eine große Ehre.“ Damit die Familie genug Privatsphäre hat, soll sie einen eigenen Flügel des Schlosses bekommen. Damit nicht genug: Das britische Staatsoberhaupt plane sogar auf dem historischen Anwesen eine Party zu Meghans 38. Geburtstag am 4. August zu schmeißen.

Die 93-Jährige machte nie ein Geheimnis daraus, wie gerne sie die Frau ihres Enkelsohnes hat. Besonders beeindruckt soll sie von der Energie und Ausdauer des ehemaligen Suits-Stars während seiner Schwangerschaft gewesen sein.

MEGA Herzogin Meghan, Archie Harrison und Prinz William

Anzeige

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2019

Anzeige

ActionPress Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II., 2018

Anzeige

Glaubt ihr, dass Meghan ihre Hochzeit tatsächlich im Schloss der Queen feiern wird? Auf jeden Fall! Das kann ich mir nicht vorstellen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de