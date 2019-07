Wie schnell war Antonia Elena wirklich an ihren neuen Freund vergeben? Vor rund acht Wochen gaben die Influencerin und ihr Ex Philipp Stehler (31) bekannt, dass sie sich getrennt haben. Nur vier Wochen später machte die durchtrainierte Beauty die Liebe zu ihrem neuen Freund Christian öffentlich. Nicht nur ihren einstigen Partner überraschte diese Turbo-Beziehung – auch die Fans fragen sich: Seit wann genau ist Antonia denn nun schon wieder verliebt? Das verriet der Netzstar nun im Promiflash-Interview.

Auf der HelloBody Summer Party in Berlin erklärte Toni im Gespräch mit Promiflash: "Wir sind seit drei Monaten zusammen." Ihre neue Partnerschaft habe aber nichts mit der Trennung von Philipp zu tun. Auch wenn der Ex-Bachelorette-Kandidat und die Fitness-Bloggerin ihr Liebes-Aus erst Ende Mai bekannt gaben – ihre Beziehung hatten sie schon rund vier Wochen zuvor beendet. Das bedeutet aber wohl, dass Antonia schon wenige Tage darauf mit ihrem Christian zusammengekommen sein muss.

Dass sie so schnell wieder in festen Händen ist, findet Toni selbst aber überhaupt nicht verwerflich: "Ich sage mal so, gegen Gefühle kann man nichts machen, Gefühle kann man vor allem nicht steuern. Gefühle zurückzuhalten ist auch gegen die Natur, finde ich. Es kam so, es hat sich richtig angefühlt", stellte sie im Interview klar.

Instagram / philipp_stehler Antonia Elena und Philipp Stehler

Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Influencerin Antonia Elena

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de