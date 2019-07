Philipp Stehler (31) kann nicht glauben, wie schnell sich seine Ex-Freundin Antonia Elena in eine neue Beziehung gestürzt hat! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Fitness-Bloggerin einen neuen Mann an ihrer Seite hat – Muskelmann Christian. Bachelor in Paradise-Star Philipp war davon ziemlich überrascht. Im Promiflash-Interview zeigt sich der Frauenschwarm ziemlich enttäuscht über die schnelle neue Liebe seiner Ex!

Antonias neue Beziehung hat den Influencer völlig überrascht, wie er im Gespräch mit Promiflash deutlich macht. "Das ging ziemlich schnell. Das ist ja auch kein Unbekannter. Die haben vorher ja schon zusammen gearbeitet. Und ich muss sagen: Ja, ich war schon enttäuscht", offenbart Philipp. Besonders ein Gedankte beschäftige ihn: Dass sich die Zuneigung der beiden ja schon vorher abgezeichnet haben muss. Er wolle gar nicht wissen, was damals vielleicht schon gelaufen sei.

Dadurch habe sich auch seine Sichtweise auf seine ehemalige Partnerin ein wenig verändert. Antonia hatte Philipp bezüglich ihres Liebes-Outings noch nicht mal Bescheid gegeben. Der Kontakt sei jetzt im Endeffekt auf Eis gelegt. "Ich kenne sie ja und ich weiß ja, wie sie früher über gewisse Personen gedacht hat. Von daher war es jetzt schon eine Überraschung", verrät der Frauenschwarm gegenüber Promiflash und deutet damit an, dass zwischen Antonia und Christian wohl nicht immer alles so harmonisch gewesen ist.

Action Press / Bieber, Tamara Philipp Stehler und Antonia Elena 2019

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler im Juni 2019 in Berlin

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de