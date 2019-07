Denise Kappès (29) hat ihren Usernamen auf Instagram angepasst! Vor knapp einem Jahr trennte sich das Ex-Bachelor-Babe von Pascal (29). Kurz zuvor hatten die beiden geheiratet und Denise den Nachnamen ihres Partners angenommen. Obwohl sie bereits ankündigte, auch nach der anstehenden Scheidung sich weiterhin Kappès zu nennen zu wollen, lautete ihr offizieller Insta-Profil-Name bis zuletzt Denise Temlitz – das hat die Mama von Ben Matteo nun geändert!

Seit kurzer Zeit trägt Denise' Instagram-Profil den Titel "denise_kappes" – und das, obwohl die brünette TV-Bekanntheit am 3. September die Scheidungspapiere unterschreiben will. Schon in der Vergangenheit erklärte die 29-Jährige, warum sie trotz Rosenkrieg mit ihrem Ex auch in Zukunft nicht mehr Temlitz heißen möchte. "Pascal hat nicht zugestimmt, dass der Kleine meinen Namen kriegt und da ich nicht möchte, dass ich anders heiße als mein Kind, habe ich gesagt, ich verzichte darauf und bleibe eine Kappès. Hätte ich mir alles ein bisschen anders gewünscht", ließ sie vor einiger Zeit auf Social Media verlauten. Mit der Umbenennung ihres Accounts scheint Denise nun beweisen zu wollen, dass sie diesen Schritt jetzt vollends akzeptiert hat.

Der bald anstehende Scheidungstermin habe für sie eine befreiende Wirkung. "Da beginnt noch mal ein neuer Lebensabschnitt", erzählte Denise vor Kurzem im Promiflash-Interview.

Promiflash Pascal und Denise Kappès

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, TV-Star

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit Sohnemann Ben im April 2019

