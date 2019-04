Wann hat das Scheidungs-Drama um Denise Kappès (28) und Pascal Kappés (28) endlich ein Ende? Diese Frage stellen sich die Fans der Influencerin schon seit langem. Die Ex-Bachelor-Kandidatin und der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star haben sich im Februar 2018 nach nur wenigen Wochen Beziehung das Jawort gegeben. Bloß drei Monate später – noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Söhnchens Ben-Matteo – war das Liebesglück allerdings schon wieder vorbei. Jetzt gibt Denise ein Scheidungs-Update: Sie wird nie wieder Temlitz mit Nachnamen heißen!

Ursprünglich wollte die junge Mutter nach ihrem offiziellen Ehe-Aus wieder ihren alten Nachnamen Temlitz annehmen. Da hat Ex Pascal ihr allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Ich werde wohl keine 'Temlitz' mehr. Pascal hat dem nicht zugestimmt", erzählt die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story. Sie wollte gerne, dass auch Sohnemann Ben-Matteo in Zukunft Temlitz heißt. Das hat Papa Pascal aber nicht gepasst. "Pascal hat nicht zugestimmt, dass der Kleine meinen Namen kriegt und da ich nicht möchte, dass ich anders heiße als mein Kind, habe ich gesagt, ich verzichte darauf und bleibe eine Kappès. Hätte ich mir alles ein bisschen anders gewünscht", erklärt Denise das Namens-Dilemma.

Dass ihr Ex sich bei diesem Thema so quer stellt, ist für die brünette TV-Beauty schon vor einigen Tagen im Promiflash-Interview unverständlich: "Ich konnte es jetzt nicht verstehen. Es ist halt eine andere Beziehungsebene. Ich hätte mich gefreut, wenn der Kleine so heißen würde wie ich dann nach der Scheidung." Auch wenn der gemeinsame Name sie nun weiterhin verbinden wird, sind Pascal und Denise offenbar bald endgültig geschiedene Leute. "Die Scheidung wird hoffentlich im Juni/Juli durch sein", kündigt Denise in ihrer Story an.

Instagram / Denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappés, 2018

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn Ben-Matteo

Promiflash Pascal und Denise Kappès

