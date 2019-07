Erfindet sich Stefanie Hertel (40) nun völlig neu? Eigentlich ist die Sängerin im Bereich der Volks- und Schlagermusik bekannt. Mit Hits wie "Über jedes Bacherl geht a Brückerl" ist sie aus diese Musikszene gar nicht mehr wegzudenken. Bei The Masked Singer zeigte Steffi aber eine ganz andere Seite von sich. Sie überzeugte mit Songs wie "Highway to Hell" von AC/DC oder Harry Styles' "Sign of the Times". Ob sie sich nun auch ohne Kostüm in diese Gefilde wagt?

Promiflash erfährt bei der Pressekonferenz im Anschluss ans Halbfinale der Gesangsshow: "Ich denke, das wird schon noch mal irgendwann eine Rolle spielen." Mit Pop oder Rock an die Volksmusik anzuknüpfen, ist für Stefanie auf jeden Fall eine Option und nicht komplett neues Terrain für sie. "Ich habe auch mal bei einer Hochzeit Philharmonic Rock gesungen und sowas", berichtet sie.

Langjährige Fans müssen allerdings kein Trübsal blasen. Ganz wird die 40-Jährige ihrem Stamm-Genre nicht den Rücken kehren: "Dennoch bin ich der Musik treu, die mir am Herzen liegt und das ist zeitgenössischer Schlager."

Getty Images "The Masked Singer"-Kandidat Panther

Getty Images Musikerin Stefanie Hertel beim Adventsfest der 100.000 Lichter

Getty Images Stefanie Hertel im Jahr 2011

