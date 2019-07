Dieser Anblick bringt so manchen Promi-Kollegen offenbar ins Grübeln! Seitdem Kylie Jenner (21) und Travis Scott (28) ihr Baby Stormi Webster (1) auf der Welt begrüßen konnten, teilen sie nur zu gerne zuckersüße Schnappschüsse und Clips aus ihrem neuen Familienleben. Ob beim Kuscheln mit Mama, beim Planschen im Pool oder beim Toben auf dem Spielplatz – Stormi zeigt sich stets von ihrer süßesten Seite. Kein Wunder, dass da auch schon mal die jungen VIP-Damen neidisch werden können: Justin Biebers Frau Hailey (22) bekommt deshalb sogar richtig Lust auf eigenen Nachwuchs!

Das gab das Model jetzt unter Kylies neuestem Instagram-Posting zu. Eine Bilderreihe, die das kleine Mädchen auf Papas Arm zeigt, kommentierte Hailey euphorisch: "Bitte hört auf, mich in das größte Babyfieber zu versetzen. Sie ist die Süßeste." Mit dieser Meinung steht die Blondine nicht alleine da: Mehr als 27.000 Nutzer klickten bereits nach wenigen Stunden auf den "Gefällt mir"-Button.

Gegen Haileys "Babyfieber" hätte sicher ein Großteil der Bieber-Fans nichts einzuwenden. Denn nicht erst seit Hailey und Justins (25) Blitz-Hochzeit fragen sich die Supporter nahezu ständig, wann es bei dem Traumpaar in Sachen Familiengründung endlich so weit ist. Erst kürzlich verkündete Justin, sich auf jeden Fall Babys mit Hailey zu wünschen – am liebsten hätte er eine Tochter.

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Stormi Webster im Juli 2019

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

