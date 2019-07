Erneuter Kindersegen für Katie Price (41)? Bereits vor wenigen Monaten hatten Gerüchte die Runde gemacht, das Ex-Boxenluder und sein Schatz Kris Boyson könnten sich über gemeinsamen Nachwuchs freuen. Während die fünffache Mama sich bisher nicht zu den Spekulationen um eine mögliche Schwangerschaft äußerte, könnte ein Babybauch jetzt schneller kommen als gedacht. Katie soll eine Fruchtbarkeitsklinik besucht haben: Sie wünscht sich Zwillinge!

Wie Mirror berichtet, sollen Szenen aus einer kommenden Folge von ihrer Reality-Show "My Crazy Life" die Kultblondine dabei zeigen, wie sie sich darüber informiere, wie es sein würde, zwei Babys zu haben. Laut einem The Sun-Insider habe Katies Traum von weiteren Kids ihre Liebsten allerdings ziemlich aus der Bahn geworfen: "Alle waren ziemlich schockiert, als Katie ankündigte, dass sie zwei weitere Kinder mit 41 Jahren haben möchte, weil sie und Kris eine On-Off-Beziehung führen." Allem Anschein nach solle das Model das aber wenig interessieren: Katie und Kris sollen sich darauf geeinigt haben, eine Familie zu gründen. Und die Kamera sei stets dabei – auch bei ihrem Termin in der Kinderwunschklinik in London.

"Katie hat das Reality-TV-Team mit zur Beratung genommen und die Kameras waren beim Termin dabei", verriet die Quelle. Die 41-Jährige habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, noch mehr Kinder zu wollen: "Und sie sagt, dass eine Schwangerschaft ihre Beziehung mit Kris nur verbessern kann."

Instagram / krisboyson Kris Boyson und Katie Price

Getty Images Katie Price bei den National Television Awards 2018

Instagram / krisboyson Kris Boyson und Katie Price, 2018

