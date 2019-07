Sie schweben immer noch auf Wolke sieben: Mark Wahlberg (48) lernte 2001 seine heutige Ehefrau Rhea (41) kennen und lieben. Ihr Privatleben teilen die beiden gern mit ihren Fans – gewähren sie ihren Followern doch immer wieder Einblicke in ihr Leben mit den vier gemeinsamen Kindern. Erst vor Kurzem feierte das Paar einen wichtigen Meilenstein – seit zehn Jahren sind Mark und Rhea schon ein glückliches Ehepaar!

Dieses Jubiläum zelebrierte das Paar erst kürzlich in ihrem Italien-Urlaub. Auf Instagram veröffentlichte die vierfache Mama dazu einen romantischen Schnappschuss. Total verliebt posiert der Schauspieler mit seiner Frau auf einer Jacht und gibt ihr liebevoll einen Kuss auf die Wange. Zu dieser Momentaufnahme schrieb die 41-Jährige "Zehn Jahre verheiratet, mein Schatz" und drückte mit dem Hashtag #infinityandbeyond (zu Deutsch: bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter) ihre tiefen Gefühle aus.

In einem früheren Interview mit The Sun kam der "Pain & Gain"-Darsteller gar nicht mehr aus dem Schwärmen von seiner Frau heraus. "Sie hat mir geholfen zu dem Mann zu werden, der ich heute bin. Ich weiß auch, dass sie mich für das liebt, was ich heute bin", gab Mark damals ziemlich gerührt preis.

Getty Images Rhea und Mark Wahlberg im Juni 2015

Getty Images Rhea und Mark Wahlberg, August 2018

Instagram / byrheawahlberg Mark Wahlberg mit seiner Frau Rhea

