Das Sommerhaus der Stars fordert seinen Tribut von Michael Wendler (47)! Seit vergangener Woche sind der Schlagersänger und seine 29 Jahre jüngere Freundin Laura (18) in dem explosiven Reality-Format zu sehen. Ihre Herberge in Portugal strotzt dabei nicht vor Luxus und hält neben konkurrierenden Promi-Paaren wie Jasmin und Willi Herren (44) noch ganz andere Herausforderungen bereit: Michael verlor während der Zeit im Sommerhaus einige Pfunde!

Das verriet der Musiker seinen Fans am Sonntagabend in einem Instagram-Livestream. "Wir haben zu essen gehabt, also verhungert sind wir nicht. Aber die Gesamtumstände waren halt schon echt sehr sparsam. Ich habe auf jeden Fall abgenommen – drei Kilo, nachdem ich ausgezogen war", schilderte der 47-Jährige den Online-Zuschauern. Wie erging es dagegen seiner Liebsten, mit der er offenbar fast die ganze Sommerhaus-Zeit auf ihrem Schlafzimmer verbracht hatte? Laura konnte ihr Gewicht halten, verriet die 18-Jährige auf Nachfrage ihres Freundes.

Auch die Vorjahres-Promibewohner der Fernseh-WG haderten mit den Umständen in der Unterkunft: Julian Evangelos (27) und Stephanie Schmitz (25) bezeichneten das Haus im Promiflash-Interview als "richtiges Schmuddelloch" und schilderten Probleme mit dem Essen. "Es gab so wenig zum Essen da. Boah, ich habe manchmal einfach nur ein paar Scheiben Toast zu essen bekommen, weil ich mich ja auch noch vegetarisch ernähre", erzählte Julian, der diesen Aspekt als die größte Belastung empfunden hatte.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de.

TVNOW Michael Wendler und Laura Müller in "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Michael Wendler und Laura Müller

Anzeige

MG RTL D Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de