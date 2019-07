Fitness-Offenbarung von Boris Alexander Stein. Der Musiker wurde durch seine Teilnahme bei The Voice of Germany bekannt. Neben dem Gesang begeistert der Haarfarben-Enthusiast seine Fans nun auch mit coolen Bildern auf seinem Instagram-Account – zudem verdient er als Model sein Geld, steht für diverse Fashion-Kampagnen vor der Kamera. Doch ob Bobby schon immer so viel Selbstbewusstsein hatte? Im TV redet er erstmals über seine krasse Gewichtsabnahme!

Bei Promi Shopping Queen ist der Netz-Star in der aktuellen Folge mit Bonnie Strange (33) an seiner Seite zu sehen. Das Motto "Perfect Match" wollen die beiden als freizügigen Influencer-Bade-Look ausführen – während die beiden über das Outfit sprachen, machte der Hüne ein offenes TV-Geständnis: "Ich war früher dick, habe 30 Kilo abgenommen. Die Vorstellung, dass ich einen Sixpack habe, möchte ich allen nehmen."

In der Vergangenheit hatte Boris Zweifel an seinem Äußeren, wie er Promiflash 2016 verraten hat: "Ich bin äußerlich kein Fan von mir." Seine selbstbewussten Pics im Netz und Auftritte im TV lassen aber vermuten, dass er diese Einstellung nicht mehr vertritt.

P.Hoffmann/WENN.com Boris Alexander Stein und Bonnie Strange bei den About You Awards in München

Anzeige

Instagram / itsmebxbby Boris Alexander Stein, Musiker

Anzeige

Instagram / itsmebxbby Sänger Boris Alexander Stein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de