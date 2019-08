Schon seit Wochen hält sich hartnäckig das Gerücht, dass sich Bonnie Strange (33) und Boris Alexander Stein wieder getrennt haben. Seit Ende 2018 sind das Model und der Sänger ein Paar und führen eine On-off-Beziehung, in deren Verlauf sie sich auf ihren Social-Media-Accounts ebenfalls immer wieder folgten und wieder entfolgten. Jetzt sind beispielsweise keine aktuellen Pärchen-Pics auf den Profilen der beiden zu finden, was auf ein Liebes-Aus hindeuten könnte. Ein weiteres Indiz: Vor wenigen Stunden postete die Beauty einen kurzen Clip mit einer eindeutigen Bildunterschrift – bestätigt sie damit offiziell ihre Trennung?

Bereits vor wenigen Tagen offenbarte ein Insider gegenüber RTL, dass die Liebe zwischen den beiden Influencern erloschen ist. Auf ihrem Instagram-Account nahm die 33-Jährige ihre 861.000 Follower jetzt mit auf eine wilde Party-Nacht mit ihren Freundinnen. Im Lauf des bunten Abends teilte sie in ihrer Story ein Bild, welches sie mit den Worten "Single and ready to mingle" betitelte. Die Gerüchte scheinen also wahr zu sein – Bonnie und Boris gehen offenbar getrennte Wege.

Ein offizielles Statement zu den Trennungsspekulationen gibt es von den beiden Models bislang noch nicht. Was denkt ihr, sind die beiden noch ein Paar oder gehen sie längst getrennte Wege? Stimmt in der Umfrage ab!

TVNOW / Andreas Friese Boris Stein und Bonnie Strange bei "Promi Shopping Queen"

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange mit ihren Freundinnen im August 2019

TVNOW / Andreas Friese Boris Alexander Stein und Bonnie Strange bei "Promi Shopping Queen"

