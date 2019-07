Gewinnt Bonnie Strange (33) mit diesem Paar-Hammer dieses Mal Promi Shopping Queen? Vor sechs Jahren trat das Model schon einmal im Fashion-Wettstreit der Stars an und ließ Gastgeber Guido Maria Kretschmer (54) die Kinnlade herunterklappen: Sie ließ sich auf ihrer Shoppingtour tatsächlich ein Tattoo für ihn stechen. Für den Sieg reichte dieses Wagnis zwar nicht, doch heute könnte sich Bonnie mit einem unglaublichen Pärchen-Look die Krone sichern!

Zusammen mit ihrem Freund Boris Alexander Stein sollte die 33-Jährige das Motto "Perfect Match! Zeigt, dass ihr als Paar jeder Situation gewachsen seid" umsetzen. Die beiden entschieden sich für eine Kombi aus knalliger Bademode, Ledermänteln, Boots und jeder Menge Schwarz um die Augen – das präsentierten Bonnie und Boris aber nicht als Alltagslook, sondern in Anlehnung an ihre Influencer-Karrieren und Fotoshootings. Guido gefiel's: "Ich glaube, das ist perfekt gelaufen insofern, dass man sieht: Es ist ein sehr intensiver, sehr plakativer Style. Es ist ein Look, der so nicht zu sehen ist. [...] Das ist genau das, was diese Szene ausmacht", beschrieb der Designer die Outfits als gelungen.

Auch die Promi-Konkurrenz geriet ins Schwärmen: Neben Worten wie "sensationell", "spannend" und "Halloween-Style" fielen insgesamt 19 Punkte – Ingo Appelt (52) und Ehefrau Sonia vergaben den Highscore, Joey Heindle (26) und Ramona Elsener einigten sich auf neun Punkte. "Man weiß gar nicht, wo man hingucken muss. Es ist so spannend", schwärmte die Schweizer Eisläuferin. Im Netz wurde dagegen zwischen Lob und Unverständnis heiß diskutiert – was sagt ihr zu Bonnies und Bobbys Looks? Stimmt in unserer Umfrage ab!

TVNOW / Andreas Friese Boris Stein und Bonnie Strange bei "Promi Shopping Queen"

TVNOW / Constantin Ent. Bonnie Strange, Bobby, Joey Heindle, Ramona Elsener, Ingo Appelt, Sonia Guha Thakurta

TVNOW / Andreas Friese Bonnie Strange (r.) mit Boris Stein in "Promi Shopping Queen"

