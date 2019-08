Sind die Gerüchte um Bonnie Strange (33) und Boris Alexander Stein etwa wahr? Seit Wochen wird über eine vermeintliche Trennung des Paares spekuliert. Die Fans der beiden Influencer sahen mit Sorge, wie sie sich auf ihren Social-Media-Accounts immer wieder folgten und entfolgten. Bislang wollten sich die beiden Models aber nicht zu ihrem Beziehungsstatus äußern. Jetzt verriet ein Insider: Zwischen Bonnie und Bobby soll alles aus sein.

Wie RTL jetzt von einem Informanten aus dem Umfeld des Paares erfahren haben will, hätten die zwei ihre Liebe nicht bewahren können. Die beiden wollen von nun an getrennte Wege gehen. Zudem hat die Beauty sämtliche gemeinsame Pärchen-Pics von ihren Social-Media-Profilen entfernt. Doch ganz ausgeschlossen soll ein Comeback nicht sein: "Der Typ ist ein ganz lieber", urteilte die Quelle über den Ex-The Voice of Germany-Teilnehmer. Immerhin brachte er sich als wunderbarer Ziehvater für Bonnies Tochter Goldie Venus Weilert (1) ein.

Ganz anders als mit dem Vater ihrer Tochter, soll es nämlich nicht zu einem Streit gekommen sein. Leebo Freeman (31) hingegen soll die werdende Mutter damals mehrfach betrogen haben. Nach der Geburt durfte der Musiker sein Kind deshalb lange gar nicht sehen.

WENN Boris Alexander Stein und Bonnie Strange bei den About You Awards 2019

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange (m.) mit ihrem Freund Boris Alexander Stein und ihrer Tochter Goldie Venus

Instagram / bonniestrange Leebo Freeman und Bonnie Strange

