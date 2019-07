Vor wenigen Wochen überraschte Jake Paul (22) seine Community mit einer süßen Neuigkeit – der YouTube-Star hat seiner Freundin Tana Mongeau (21) einen Heiratsantrag gemacht. Viele Fans hielten die Verlobung zuerst für einen Prank, doch das Paar überzeugte die Zweifler mit einem Fotobeweis. Am Sonntag werden sich die beiden das Jawort geben. Mittlerweile sind auch schon erste Details der Traumhochzeit durchgesickert – Jake und Tanas großer Tag wird ziemlich pompös!

Wie The Blast berichtet, werden die baldigen Eheleute ihre Hochzeitssause in Las Vegas feiern. Rund 250 Gäste, darunter 50 prominente YouTuber und Netz-Stars, werden bei der Zeremonie erwartet. Nach dem festlichen Akt soll die Hochzeitsgesellschaft mit etwa 80 Limousinen abgeholt und zur Sugar Factory der Wüstenstadt gefahren werden. Dort soll die Partymeute einen lustigen Abend unter dem Motto "Candyland" verbringen.

Für einen einmaligen Zuckerschock haben Jake und Tana natürlich gesorgt. Zu den Leckereien, die aufgetischt werden sollen, gehören eine Candybar und zwei Hochzeitstorten. Auch beim Farbthema hat sich das Pärchen ganz an zuckrige Süßspeisen orientiert: So wird alles in Mintgrün und Pink erstrahlen.

Getty Images Tana Mongeau und Jake Paul 2019 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / tanamongeau Internet-Stars Tana Mongeau und Jake Paul

Anzeige

Instagram / jakepaul Tana Mongeau und Jake Paul im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de