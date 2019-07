Hier fällt der Apfel wirklich nicht weit vom Stamm! Im Jahr 2002 brachte Schauspielerin und Model Elizabeth Hurley (54) ihren Sohn Damian (17) zur Welt. Er stammt aus ihrer Ehe mit dem Geschäftsmann Steve Bing. Inzwischen tritt der 17-Jährige erfolgreich in die Fußstapfen seiner Mutter: Vergangenes Jahr unterschrieb der Brite einen Vertrag bei einer Modelagentur. Kein Wunder, schließlich hat er die guten Gene seiner Mama geerbt. Bei seinem aktuellen Red-Carpet-Auftritt sah Damian seiner Mutter zum Verwechseln ähnlich!

Vor allem wegen seiner brünetten Wallemähne hätte der Teenager bei der Release-Party für eine Make-up-Linie der britischen Visagistin Pat McGrath glatt als Doppelgänger von Liz durchgehen können. Doch nicht nur seine Haare erinnerten an die seiner Mutter, auch Damians Outfit schien von der 54-Jährigen inspiriert zu sein: Er trug zu dem Event am vergangenen Donnerstag einen schwarzen Blazer mit goldenen Sicherheitsnadeln. Diese Kombination erschien wie eine Hommage an ein Kleid seiner Mom: Sie trug 1994 zu der Premiere von "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" ein schwarzes Kleid, das nur von Sicherheitsnadeln gehalten wurde. Dieses Outfit machte sie damals über Nacht weltberühmt!

Damals war Liz noch mit dem Schauspieler Hugh Grant (58) zusammen. Sie waren zwischen 1987 und 2000 ein Paar, blieben aber auch nach dem Liebesaus weiterhin Freunde. Bester Beweis für ihre Freundschaft: Hugh ist einer der Patenonkel von Liz' Sohn Damian.

REX FEATURES LTD. / ActionPress Elizabeth Hurley bei der Premiere von "Vier Hochzeiten und ein Todesfall", 1994

Anzeige

Andre Mischke / ActionPress Elizabeth und Damian Hurley beim 50. Geburtstag von Kinder im Heide Park Resort in Soltau

Anzeige

Getty Images Elizabeth Hurley in New York, Mai 2019

Anzeige

Findet ihr auch, dass sich Liz und Damian ähnlich sehen? Ja, absolut! Nein, ich sehe keine Ähnlichkeit! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de