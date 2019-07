Was führen Justin Bieber (25) und Jaden Smith (21) bloß im Schilde? Der "Sorry"-Interpret ist schon seit Jahren mit Will Smiths (50) 21-jährigem Sohn befreundet. Und auch auf musikalischer Ebene machten die zwei bereits gemeinsame Sache: 2009 nahmen sie beispielsweise zusammen den Song “Never Say Never” auf. Jetzt könnte es erneut eine Kollaboration zwischen Justin und Jaden geben: Die beiden wurden beim Dreh eines Videos gesichtet!

Wie die Daily Mail berichtet, arbeiteten die Musiker im Norden Hollywoods an einem gemeinsamen Video. Beide waren am Set von Kopf bis Fuß in Kleidung von Justins Label Drew gehüllt. Laut Just Jared waren auch ihre langjährigen Freunde Moisés und Mateo Arias vor Ort. Was jedoch genau gedreht wurde, ist nicht bekannt.

Schon seit Monaten arbeitet Justin an neuem Material. Im Mai veröffentlichte der Ehemann von Model Hailey Bieber, ehemals Baldwin, gemeinsam mit Ed Sheeran (28) die Single “I Don’t Care”. Auf Twitter kündigte er an, dass bereits neue Musik in Planung sei. Auch Jaden treibt seine musikalische Karriere fleißig voran: Im Juli kam sein Album “Erys” auf den Markt.

Splash News Jaden Smith und Justin Bieber, November 2015

Splash News Justin Bieber und Jaden Smith bei einem Basketballspiel im Oktober 2010

Splash News Justin Bieber und Jaden Smith bei einem Konzert in Los Angeles im November 2015

