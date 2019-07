Heute Abend bei Sat.1 gibt es für deutsche Stars und Sternchen kein Zurück mehr – die Reality-Show "Promis privat" läuft endlich an! In der allerersten Folge zeigen sich Bert (68) und Ginger Wollersheim, Yeliz Koc (25), Johannes Haller (31), Iris (52) und Peter Klein und Joey Heindle (26) so hautnah wie nie! Promiflash haben sie bereits verraten, welche Szenen ihnen bei den Dreharbeiten etwas unangenehm waren!

Für Bert und Ginger beginnt mit der ersten Klappe das Projekt Baby! Die fortpflanzungsfreudige Blondine und der ehemalige Bordell-Besitzer nehmen die Zuschauer zur Apotheke und ganz kurz mit ins Schlafzimmer – ob es etwa bald mit dem gemeinsamen Nachwuchs klappt? Bert plauderte im Promiflash-Interview aus: "Sie möchte gerne etwas haben, wenn ich mal nicht mehr da bin." Kein Wunder also, dass sich die beiden so ins Zeug legen! Auch Yeliz und ihre Mutter ziehen in der heutigen Episode an einem Strang, denn die Kuppelshow-Kandidatin findet, dass sie zu viel schwitzt. Ob altbewährte Hausmittelchen dagegen helfen können? Jedenfalls hatte die TV-Beauty im Promiflash-Gespräch eine Sache daran zu beanstanden: "Dass meine Mutter das jetzt bei laufender Kamera bei mir machen musste, so unter den Achseln rumzufuchteln", lachte die 25-Jährige.

Während Joey von Kumpel Koray dazu gedrängt wird, sich wieder unter Leute zu mischen, hat auch Löwenmama Iris einen ähnlichen Plan für ihre Tochter Jennifer Frankhauser (26): Sie brauche einen Mann – was die Dschungelcamp-Königin von 2018 wohl diesem Kuppelversuch hält? Immerhin sollen die folgenden TV-Dates für die Trennung von ihrem neuesten Freund Hakan Akbulut verantwortlich sein!

"Promis privat" – die Promi-Doku ab dem 29. Juli 2019, montags bis freitags ab 18 Uhr bei Sat.1.

ActionPress Bert Wollersheim und Ginger Costello-Wollersheim

P.Hoffmann/WENN.com Sänger Joey Heindle im August 2018

Instagram / iris_klein_mama_ Jennifer Frankhauser mit ihrer Mama Iris Klein

