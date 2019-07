Schon wieder gute Neuigkeiten für alle Gossip Girl-Fans! Bereits vor einigen Wochen sorgte diese Neuigkeit für große Freude: Die Kultserie rund um superreiche New Yorker Teenies bekommt eine Neuauflage. Zwar soll sich die neue Show nicht mehr um Serena, Blair, Chuck und Co. drehen, trotzdem wünschen sich viele Fans die Stars von damals in ihren alten Rollen zurück – und genau dieser Wunsch wird ihnen möglicherweise sogar erfüllt: Die Show-Macher haben den Original-Cast tatsächlich für eine Rückkehr zu "Gossip Girl" angefragt!

Das verriet Josh Schwartz (42), einer der Serienschöpfer, jetzt gegenüber The Wrap: "Wir haben es geliebt mit jedem im Cast zu arbeiten. Es war so eine wichtige Zeit in unserem Leben und sechs wunderbare Staffeln mit ihnen, dass, falls irgendjemand zurückkommen will, wir uns freuen würden, ihn dabei zu haben." Schon vor der offiziellen Comeback-Bekanntgabe, haben Josh und sein Team bei den Hauptdarstellern Bescheid gesagt. Wie Blake Lively (31) und ihre ehemaligen Kollegen auf das Angebot reagiert haben und ob einer von ihnen tatsächlich wieder in seine "Gossip Girl"-Rolle schlüpfen wird, ist noch nicht bekannt.

Josh kann allerdings auch verstehen, dass möglicherweise nicht jeder der damaligen TV-Stars Lust auf ein Comeback hat. "Wenn sie das Gefühl haben, sie haben ihre Rolle gespielt und sind nun weitergezogen, respektieren wir das und wenn sie zurückkommen und wieder mit uns arbeiten wollen, würden wir uns freuen", erklärte er.

Supplied by WENN.com Der "Gossip Girl"-Cast 2008

EVERETT COLLECTION, INC./ActionPress Penn Badgley und Leighton Meester in "Gossip Girl"

Giovanni Rufino/ActionPress Leighton Meester und Blake Lively in "Gossip Girl"

