Will Bonnie Strange (33) damit etwa die Gerüchteküche zum Schweigen bringen? Die Influencerin ist seit einigen Monaten mit dem ehemaligen The Voice of Germany-Kandidaten Boris Alexander Stein, auch Bobby genannt, zusammen. In den vergangenen Wochen gab es allerdings immer wieder Spekulationen, die beiden könnten getrennt sein. Aber steckt da wirklich etwas dahinter? Bonnie scheint die Trennungsgerüchte im Netz nun zu dementieren.

Am Sonntagabend waren die 33-Jährige und der Musiker noch gemeinsam bei Promi Shopping Queen zu sehen. Ihre Teilnahme allein spricht noch nicht gegen ein Liebes-Aus, immerhin ist die Aufzeichnung der Show schon ein Weilchen her. Den möglichen Gegenbeweis tritt Bonnie erst nach der Sendung auf Instagram an. Dort kommen die beiden nämlich ziemlich gut an. In den Kommentaren schwärmt ein Fan in den höchsten Tönen von Bonnie und Bobby: "Saucooles Paar auf Vox... Die Haarfarbe deines Freundes ist Bombe... Bleibt so, wie ihr seid". Bonnie reagiert auf dieses Pärchen-Kompliment direkt mit einem roten Herz-Emoji – eine Reaktion, die eigentlich nicht für eine frische Trennung spricht.

Auf ein konkretes Statement zu Bonnies aktuellem Beziehungsstatus müssen die Fans aber noch warten. Die ersten Gerüchte, Bonnie und Bobby könnte getrennte Wege gehen, kamen bereits vor einigen Zeit auf. Die beiden folgen sich nämlich nicht mehr gegenseitig auf Instagram. Auch in ihren jeweiligen Storys ist von gemeinsamen Pärchen-Pics schon lange keine Spur mehr.

P.Hoffmann/WENN.com Boris Alexander Stein und Bonnie Strange bei den About You Awards in München

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Juli 2019

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange (m.) mit ihrem Freund Boris Alexander Stein und ihrer Tochter Goldie Venus

