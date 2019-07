Tana Mongeau (21) feierte ihren großen Tag in einem Traum aus Weiß! Am Sonntag heiratete der YouTube-Star nach nur einem Monat Verlobung ihren Partner Jake Paul (22). Rund 250 Gäste waren vor Ort, als sich das Promi-Paar in Las Vegas in der berühmten Graffiti Mansion bei einer pompösen Zeremonie das Jawort gab. Für die ausgiebige Feier griff die 21-jährige Braut zu einem prachtvollen Outfit.

Tana, die sich in den sozialen Medien und auf den roten Teppichen meist sehr freizügig und knapp bekleidet zeigt, wählte für die Trauung ein eher klassisches Outfit. In einem eng anliegenden, bodenlangen Dress begann die Beauty ihr Leben als frischgebackene Ehefrau. Ihren Style rundete die Blondine mit einem langen Schleier mit Spitzenrand ab und trug ihre Haare in weichen Wellen offen um ihre Schultern.

Auch ihr Ehemann griff für die Feier tief in die Fashion-Kiste. Genau wie die Braut setzte der 22-Jährige vorwiegend auf die Farbe der Unschuld: Seinen weißen Anzug kombinierte der Webstar mit einem schwarzen Hemd und einem passenden Hut.

APEX / MEGA Jake Paul und Tana Mongeau an ihrem Hochzeitstag

APEX / MEGA Tana Mongeau und Jake Paul in Las Vegas

APEX / MEGA Jake Paul und Tana Mongeau an ihrem Hochzeitstag

