Auch vor Promis macht die Natur nicht Halt! In den vergangenen Wochen lieferte Arnold Schwarzeneggers (71) älteste Tochter Katherine (29) ihren Followern immer wieder Einblicke in den wohl glücklichsten Tag ihres Lebens: die Hochzeit mit Schauspieler Chris Pratt (40), bei der all ihre Liebsten anwesend waren. Nun teilte die 29-Jährige zur Abwechslung mal ein eher unschönes Erlebnis mit ihren Fans: Katherine wurde ziemlich übel von einer Biene erwischt!

"Habe beim Wandern den zweiten Bienenstich meines Lebens abbekommen", schilderte sie am vergangenen Samstag auf Instagram. "Ich habe geschluchzt wie ein Baby, während mein Bruder mich ausgelacht hat", erzählte Katherine weiter. Zum Glück habe ihre Freundin den Stachel entfernen können und ihr anschließend ein Kinderpflaster mit Schildkröten-Motiv verpasst. "Jetzt fühle ich mich mutig und stark", witzelte die Autorin abschließend.

Als Beweis für ihre Leidensgeschichte postete Katherine ein ulkiges Foto: Darauf zeigt sie grinsend auf das besagte Pflaster, das nun ihren rechten Oberarm ziert. Unter dem Beitrag haben sich bereits einige Kommentare belustigter Follower angehäuft. "Oje, zum Glück ist der Arm noch dran! Komisch, dass dein Chris hierzu noch nichts geschrieben hat", wunderte sich ein Abonnent – zu Recht! Schließlich ist Katherines Gatte berüchtigt für seine sarkastische Art.

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Getty Images Katherine Schwarzenegger

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der Welt-Premiere von "Avengers: Endgame"

