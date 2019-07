Ganz schön heiß – so macht Cathy Hummels (31) den aktuellen Rekordtemperaturen doch glatt Konkurrenz! Die Designerin, die vor Kurzem auch den Laufsteg erobert hat, weiß ihre Fans mit modischer Abwechslung und Einblicken in ihr glamouröses Leben zu begeistern. Für ein Charity-Event stylte sich Cathy am Wochenende nun besonders aufregend: Ein extrem tief ausgeschnittenes Kleid sorgte für Wirbel im Netz!

Am Samstag ging es in Leipzig um das Wohl bedürftiger Kinder: Nach einem Benefiz-Golfturnier stieg am Abend eine Spendengala. Cathy bot unter dem Motto "Run for your dreams" an, mit einer Freundin beim New York Marathon anzutreten – und wählte für den Anlass ein schwarzes Dress mit tiefem Ausschnitt, um die Gebote anzuheizen! "Das Outfit, was ihr so zahlreich geliket und kommentiert habt, war Mittel zum Zweck. Die Waffen einer Frau müssen hin und wieder eingesetzt werden – auch wenn es etwas komisch war, sich oder seine 'Leistung' zu versteigern", erklärte die 31-Jährige auf Instagram. Der Fashion-Einsatz hat sich gelohnt: Wie die Influencerin am Sonntag verkündete, kamen stolze 100.000 Euro für ihr Projekt auf.

Nicht nur für diesen Erfolg gab's online Applaus: Marlene Lufen (48), Jennifer Knäble (39) und Bloggerin Carmen Mercedes machten mit feurigen Emojis deutlich, was sie von dem Look halten. Und auch Cathys Mann Mats Hummels (30) hinterließ ein virtuelles Kompliment: Der BVB-Kicker kommentierte ein Foto seiner sexy Gattin mit drei Flammen-Emojis. Wie gefällt euch Cathys Kleid? Stimmt in unserer Umfrage ab!

ActionPress/Defrance Cathy Hummels beim GRK Golf Charity Masters Gala Dinner in Leipzig

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels Ende Juli 2019

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels

