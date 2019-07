Was läuft wirklich zwischen Shawn Mendes (20) und Camila Cabello (22)? Diese Frage lässt derzeit die vielen Fans der zwei Musiker einfach nicht los. Pünktlich zur Veröffentlichung ihrer gemeinsamen Single "Señorita" zeigten sich die beiden immer wieder sehr vertraut miteinander in der Öffentlichkeit – kuscheln und knutschen inklusive. Alle Liebesgerüchte wurden bisher allerdings dementiert. Doch jetzt wurden Camila und Shawn erneut zusammen erwischt: in Florida auf einem Blink-182-Konzert!

Wie auf dem Instagram-Account der Band zu sehen war, besuchten Camila und Shawn am vergangenen Freitag das Konzert der Pop-Punk-Truppe in Tampa. Nach der Show ließen sie sich dann gemeinsam mit dem Bassisten Mark Hoppus für einen Schnappschuss ablichten. Der teilte die Aufnahme daraufhin in den sozialen Medien und kommentierte sie mit den Worten: "Am Wochenende hinter dem Club abhängend." Natürlich vergaß Mark im Anschluss nicht, die beiden Turteltäubchen auf dem Foto zu verlinken.

Die "Havana"-Sängerin begleitet Shawn derzeit auf seiner US-Tour. Der Popstar trat am Tag nach dem Blink-182-Konzert im US-Bundesstaat Florida auf. In den vergangenen Wochen machten immer wieder diverse Paparazzi-Fotos die Runde, auf denen Camila und Shawn Zärtlichkeiten miteinander austauschten.

FIA Pictures / MEGA Camila Cabello und Shawn Mendes 2019 in Los Angeles

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes 2016 in Los Angeles

FIA Pictures / MEGA Shawn Mendes und Camila Cabello 2019 in Los Angeles

