Heidi Klums (46) Dragqueen-Show nimmt Formen an! Seit Ende Juni ist klar: "Queen of Drags" kommt ins deutsche Fernsehen. Umstritten ist das Format allerdings vor allem in seiner Besetzung. Viele Promis, allen voran Désirée Nick (62) sehen Supermodel Heidi nicht als die Person, die durch die bunte Sendung führen sollte – und sparten in der Vergangenheit deshalb nicht mit Kritik. Kult-Dragqueen Olivia Jones (49) stärkt der Blondine jedoch den Rücken und ließ nun vor Promiflash verlauten: Auch die Hamburger Kiez-Legende wird Teil der ausgefallenen Produktion sein.

"Das ist so Hochglanz, das ist 20:15 Uhr und ich werde ja auch eine kleine Rolle dabei spielen", plaudert die Travestie-Künstlerin bei der Eröffnung ihrer Porno-Karaoke-Bar gegenüber Promiflash aus. Welche Funktion sie tatsächlich einnehmen wird, kann Olivia zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht verraten – eines verspricht sie aber trotzdem: Langweilig wird es mit Sicherheit nicht werden. Vorerst bleibt es also spannend, als was die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin letztlich in der Show auftreten wird.

Bereits bestätigt wurden zuvor schon Heidis zukünftiger Schwager Bill Kaulitz (29) und

Eurovison-Gewinnerin Conchita Wurst (30) am Jurypult der ProSieben-Produktion. Olivia freut sich allerdings nicht nur auf ihre beiden Show-Kollegen, sondern vor allem auf die schrillen Teilnehmerinnen. Im Interview packt sie aus: "Einige Kandidaten kenne ich schon. Ich kann unter uns sagen, da sind so flotte Käfer dabei. Ich glaube, das wird das Schrillste, was es seit Jahrzehnten im deutschen Fernsehen gegeben hat."

Getty Images Dragqueen Olivia Jones

Getty Images Bill Kaulitz bei einer Pressekonferenz

Getty Images Conchita Wurst beim Pride Live's Stonewall Day 2019 in New York

