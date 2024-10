"Das große Promi-Büßen" Staffel drei startet im November

Olivia Jones (54) nimmt erneut die Zügel in die Hand und moderiert die dritte Staffel von Das große Promi-Büßen. Wie Presseportal berichtet, startet die neue Staffel bereits am 7. November auf der Streaming-Plattform Joyn. Zehn prominente Teilnehmer stellen sich sowohl herausfordernden Aufgaben als auch einer emotionalen "Runde der Schande", in der sie mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert werden. Dieses ungewöhnliche Format wird auch in dieser Staffel den Teilnehmern die Möglichkeit geben, sich für ihre öffentlichen Fehltritte zu rechtfertigen. Welche Promis teilnehmen, bleibt vorerst ein Geheimnis, doch Olivia verrät bereits jetzt: "Das wird die emotionalste Staffel, die es je gab."

Obwohl die Kandidaten der diesjährigen Staffel bisher noch nicht offiziell verkündet wurden, gibt es bereits einige Mutmaßungen, welche Skandal-Promis für ihre Fehler geradestehen wollen. Wie Bild Anfang August verkündete, wird in diesem Jahr ein Vater-Sohn-Duo in das Camp ziehen: Ex-Kicker Thorsten Legat (55) und sein Sohn Nico Legat (26) sollen sich dabei wohl ordentlich in die Haare kriegen. Auch Germany Shore-Teilnehmer Bobby Chamberz soll für seine Sünden büßen – er will sich laut dem Blatt für sein aggressives Verhalten entschuldigen. Ebenso wie Ex-Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Elsa Latifaj, die sich in Formaten wie Forsthaus Rampensau und Kampf der Realitystars einige Fehltritte leistete. Bei Anita Latifi (28), Sam Dylan (33), Vanessa Mariposa (31), Christina Dimitriou (32) und Jörg Hansen soll es sich um den restlichen Cast handeln. Eigentlich gehörte Bea Fiedler (67) wohl auch dazu – die Schauspielerin soll aber bereits nach wenigen Tagen aufgrund rassistischer Äußerungen vom Set geflogen sein.

Während die Show in jedem Jahr ein großes Unterhaltungspotenzial für die Zuschauer verspricht, ist die Moderation für Olivia teilweise sehr herausfordernd, wie sie im Juni im Interview mit Promiflash ausplauderte: "Für mich ist das wirklich krass, wenn ich die andere Seite von den Promis sehe und auch, was hinter diesen Geschichten steht oder hinter diesen Klischees, die man von solchen Leuten hat." Für sie seien die Gespräche oft sehr emotional. "Das ist schon etwas, was mich auch bis nach Hause verfolgt", gab der TV-Star offen zu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Jones, TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Jones, TV-Star

Anzeige Anzeige