"Queen of Drags" sorgt bereits jetzt für Schlagzeilen! Seit Ende Juni ist bekannt: Heidi Klum (46) bringt zusammen mit ProSieben eine deutsche Version der amerikanischen Kultshow "RuPaul's Drag Race" auf den Markt. Kritiker glauben jedoch, dass die Modelmama nicht die Richtige wäre, um das Format zu moderieren, und forderten den Sender deshalb dazu auf, die Besetzung der Jury zu überdenken. Nun bekommt das Supermodel allerdings Unterstützung aus Expertenkreisen. Deutschlands wohl bekannteste Dragqueen Olivia Jones (49) freut sich auf die Sendung. Gegenüber Promiflash verriet die Reeperbahn-Legende: Sie kennt bereits einige der Teilnehmer und erhofft sich deshalb viel von der Sendung!

"Einige Kandidaten kenne ich schon. Ich kann unter uns sagen, da sind so flotte Käfer dabei, dass es gar nicht langweilig werden kann", plauderte die Travestiekünstlerin am Rande der Eröffnung ihrer Porno-Karaoke-Bar in Hamburg im Gespräch mit Promiflash aus. Olivia freut sich, dass das Format endlich auch hierzulande zu sehen sein wird, und verspricht sich jede Menge Unterhaltung von "Queen of Drags". Immerhin hätten auch die deutschen Dragqueens ordentlich was auf dem Kasten und müssten sich ganz sicher nicht hinter ihren amerikanischen Kolleginnen verstecken, ist sie sich sicher.

"Ich glaube, das wird das Schrillste, was es seit Jahrzehnten im deutschen Fernsehen gegeben hat", betonte die Künstlerin. Allem voran freue sie sich aber über die Botschaft, die das Format aussendet: Eine Sendung mit schillernden Dragqueens vermittle Toleranz und Weltoffenheit und stehe dadurch für ein buntes Deutschland, so Olivia.

Getty Images Model Heidi Klum

Getty Images Olivia Jones bei einer Premiere in Hamburg

Getty Images Dragqueen Olivia Jones

