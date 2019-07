Er möchte wieder näher bei seinen Kindern leben! Seal (56) und Heidi Klum (46) haben zusammen zwei Söhne und eine Tochter – zudem hatte der Musiker Heidis älteste Tochter Helene adoptiert. Im Januar 2012 trennte sich das Paar jedoch. Der Sänger lebte in den letzten Jahren in Sydney und arbeitete dort für die australische Ausgabe von The Voice. Nun kehrt der Brite zurück in seine ehemalige Wahlheimat: Er wird wieder nach Los Angeles ziehen!

Gegenüber Gala bestätigte ein Insider kürzlich nicht nur die Umzugspläne, sondern auch die Beweggründe für den Ortswechsel: "Die Kinder sind fast alle Teenager, ein schwieriges Alter. Seal vertraut auf Heidis Mutterinstinkte, aber er ist auch überzeugt davon, dass die Kids in dieser schwierigen Pubertäts-Phase eine reife männliche Bezugsperson brauchen." Daher wird der 56-Jährige demnächst wieder ganz in der Nähe von Heidi und ihren Sprösslingen leben: Er soll sich bereits ein Anwesen gekauft haben, das nur 30 Kilometer von Heidis Villa entfernt liegt.

Die GNTM-Jurorin wird diese Nachricht sicherlich zur Kenntnis genommen haben, dürfte aktuell allerdings mit vielen anderen Dingen beschäftigt sein: Schon in Kürze soll ihre Hochzeit mit Tom Kaulitz (29) bevorstehen. Immer wieder gab es jedoch Gerüchte, dass das Model und der Tokio-Hotel-Gitarrist bereits verheiratet sind – angeblich soll die 46-Jährige kürzlich sogar mit "Heidi Kaulitz" unterschrieben haben.

Getty Images Seal bei einem Auftritt im Mai 2019

Getty Images Seal beim "Magic of Christmas"-Konzert in London

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

