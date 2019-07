Folgt ein Jahr nach dem romantischen Jawort bei Teilzeit-Bauer Jörg und seiner Liebsten Vanessa der Kindersegen? Schon 2016 nahm der Logistik-Center-Mitarbeiter an der Kuppelshow Bauer sucht Frau teil. Damals fand er mit der Hilfe von Inka Bause (50) sein Liebesglück: Zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen heirateten die zwei auf der spätmittelalterlichen Burg Guttenberg in Baden-Württemberg. Nun, nachdem etwas Zeit als Ehepaar vergangen ist, hakte Bauernreporter Ralf im TV nochmal genau nach: Sie sind sich einig, dass einer Familienplanung eigentlich nichts im Wege steht!

Dennoch wollen es Jörg und Vanessa mit dem Nachwuchs ruhig angehen lassen, wie sie im RTL-Magazin Extra im Gespräch mit Ralf verrieten: "Es ist nicht so, dass wir jetzt stark in der Produktion sind. Es ist erstmal ein generelles Ja", gab die Restaurantfachfrau preis. Dabei beließ es das TV-Pärchen allerdings nicht und machte seinen Fans weiter Hoffnung: "Irgendwann. Obwohl dieses 'Irgendwann' schon in nahe Zukunft rückt."

In Sachen intimer Zweisamkeit zeigten sich die Turteltauben im Gespräch ebenfalls offen. Nach der Frage, ob es die beiden im Bett ordentlich krachen lassen oder lieber entspannte Schäferstündchen genießen, plauderte Vanessa aus dem Nähkästchen: "Es ist nicht so, dass wir im Bondage-Outfit durch die Wohnung tanzen. Ich denke, eine gesunde Mischung macht das Leben angenehm."

TVNOW "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Vanessa und Jörg an ihrem Hochzeitstag 2018

Anzeige

TVNOW "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Vanessa und Jörg an ihrem Hochzeitstag 2018

Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidat Jörg und Vanessa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de