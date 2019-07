Farid Bang (33) ist seit Jahren erfolgreich in der Rapperszene Deutschlands unterwegs – vor allem mit seinen provokanten Texten macht er des Öfteren auf sich aufmerksam. Über sein Privat- und Liebesleben ist hingegen nicht allzu viel bekannt, dennoch macht der Musiker keinen Hehl daraus, wie gern er sich mit Frauen umgibt. Im Netz gab Farid jetzt seinen ultimativen Frauenaufreißer-Tipp preis!

Hat er damit das Flirten für sich revolutioniert? Auf Instagram teilte der 33-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem er mit einem dicken Geldbündel, das er oben, gut erkennbar in seine Hose gesteckt hat, posiert. "So kriegst du nie einen Korb", betitelte der "Keine Träne"-Interpret diese Momentaufnahme. Doch nicht bei allen kam das Foto gut an. YouTube-Star Inscope21 (24) kommentierte sarkastisch: "Wenn man optisch nicht punkten kann, sucht man sich eben Alternativen."

Das Thema scheint den Rapper schwer zu beschäftigen: Vor über einem Jahr hatte sich Farid El Abdellaoui, wie der Künstler mit bürgerlichen Namen heißt, bereits Flirt-Tipps von Protz-Millionär Bastian Yotta (42) geholt. "Ich wurde heute von Bastian Yotta bezüglich der B****es in L.A. aufgeklärt, danke", schrieb der gebürtige Spanier damals zu einem gemeinsamen Foto der beiden.

Getty Images Farid Bang im April 2018

Getty Images Farid Bang, Rapper

Instagram / faridbangbang Bastian Yotta und Farid Bang vor dem Gold's Gym in Venice Beach

