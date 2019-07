Für ihre Tochter Daniela Katzenberger (32) wurde Mama Iris Klein (52) zur Kupplerin! Seit einigen Jahren sind Dani und ihr Mann Lucas Cordalis (51) überglücklich miteinander. Eine romantische Traumhochzeit und natürlich ihr Töchterchen Sophia (3) haben das Liebesglück der beiden gekrönt. Ohne Iris wäre das alles aber wohl nie passiert: Im Promiflash-Interview verrät sie jetzt, wie sie Daniela und Lucas vor einigen Jahren miteinander verkuppelt hat!

In der TV-Show "Promis Privat" geht es auch um das Liebesglück der Katze. Im Promiflash-Interview verrät Mama Iris nun, wie die beiden Turteltauben sich überhaupt kennengelernt haben – und dabei spielte die 52-Jährige eine ziemlich große Rolle: "Bei Daniela und Lucas hat das ja wunderbar funktioniert, die habe ich ja in Dubai erfolgreich verkuppelt. Das heißt, ich habe ihr erzählt, wie süß der Lucas ist, Lucas musste ich nicht viel erzählen, wie süß Daniela ist." Die stolze Mama und Lucas' Papa Costa Cordalis (✝75) drehten gemeinsam in Dubai für eine TV-Produktion und hatten sich vorher abgesprochen, ihre damals noch Single-Kinder mitzubringen.

Um Daniela und Lucas aber am Ende tatsächlich zusammen zu bringen, musste sogar Patricia Blanco (48) eingespannt werden, die auch an der TV-Produktion beteiligt war. "Dann hätte Patricia Blanco das Zimmer neben Daniela bekommen sollen und ich habe sie gefragt, ob sie das Zimmer tauschen würde mit Lucas", erklärte die Mallorca-Auswanderin. Patricia war natürlich gleich einverstanden – und Iris Kuppelplan ging perfekt auf.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und ihre Tochter Sophia

Instagram / iris_klein_mama TV-Gesicht Iris Klein

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis und Daniela Katzenberger

