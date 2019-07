Janni Kusmagk (28) verrät ganz offen, dass das Leben als Zweifach-Mama nicht immer ein Zuckerschlecken ist! Vor einigen Wochen hat die kleine Familie um sie und Ehemann Peer (44) ein neues Mitglied dazugewonnen: Zu Emil-Ocean (1) gesellte sich Ende Juni Töchterchen Yoko. Auf ihren Social-Media-Kanälen zeigen sich die vier seitdem überglücklich – und präsentieren mit vielen Familien-Pics die idyllischen gemeinsamen Momente. Aber der Alltag im Hause Kusmagk kann auch mal ganz schön stressig sein: Die Profi-Surferin schildert ihren Followern nun, wie anstrengend es manchmal ist – und versucht anderen Eltern Mut zu machen!

"Nein, der Familienalltag ist nicht immer leicht. Man schläft kaum mehr, hat kaum noch Zeit, etwas in Ruhe zu essen. Wäscheberge häufen sich, man kommt mit Einkäufen kaum hinterher", schrieb die 28-Jährige auf Instagram. Hinzu komme, dass sie beide Kinder stillt und sie und ihr Partner auch ihre unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorstellungen unter einen Hut kriegen müssen: "Da liegen die Nerven schon mal blank!", resümiert die Blondine schließlich.

Verzweifeln sei für das Paar aber überhaupt keine Option – im Gegenteil. Janni gibt in dem Netz-Post schließlich preis, was sie tut, um meistens gelassen zu bleiben: "Sei dir sicher, du bist nicht alleine! Es gibt viele Menschen, die gerade genau das Gleiche durchmachen." Außerdem solle man Familienalltagsstress ihrer Meinung nach nicht dramatisieren oder sich mit anderen vergleichen. Das nehme zumindest ihr viel Druck. Wie findet ihr es, dass Janni so offen über ihren Familienalltag spricht? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Instagram / cindyu.kayfotografie Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid mit ihren Kindern Emil-Ocean und Yoko

Instagram / jannihonscheid Janni, Peer und Emil-Ocean Kusmagk

